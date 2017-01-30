春節帶寵物出遊 花博集食行樂好去處
不少人規劃春節期間出門玩耍，台北花博公園內「MAJI MAJI集食行樂」不僅適合小朋友嬉戲打鬧，廣大的腹地及多項寵物友善設施，都可以讓飼主跟寵物玩得盡興、逛得開心。
「MAJI MAJI集食行樂」隱身在台北花博公園園區一角，於2013年6月正式營運，是由歌手庾澄慶與知名設計師葉裕清精心規劃出的一個生活市集，囊括美食、原創商品、音樂、藝術等元素，由於腹地廣大、空間開放，常常吸引許多民眾帶著小朋友來遊玩。
從開幕以來，MAJI MAJI集食行樂一直是個寵物友善園區。MAJI MAJI集食行樂營運副總監溫振傑表示，園區內不僅有提供狗狗的休息區，飼主帶狗狗來散步時，若不慎撞上狗狗吃飯時間，園區內的寵物店也有提供免費的乾糧隨身包，讓狗狗不會餓肚子。
此外，由於園區是開放式空間，因此戶外座位都可以讓寵物一同入座，有需要的話，餐廳也會提供水盆給狗狗使用，讓狗狗不會口渴。
溫振傑指出，由於有些異國餐廳料理使用的肉品是狗狗也可以食用的，因此餐廳能夠將飼主未食用完的肉回煎至全熟，讓寵物一同享用。
園區內的寵物友善措施連外國人也感受得到，來自日本的森田稚子每個月都會與狗狗俱樂部的成員到園區用餐5、6次，每次都會有好幾個人一起。她說，由於俱樂部成員全部都是日本人，也都有飼養狗狗，因此園區對她們來說相當方便。1060130
(中央社)
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