陝西交通違規執法照 做成表情包惹議

我要評比

一組由陜西省府谷縣交警大隊推出的表情包大頭貼在網上迅速流傳。然而，這些表情包，全部取材自日常交通違規執法。

綜合人民日報和新京報微博報導，逆向行駛、行人亂穿馬路、翻越護欄等行為屢禁不止，府谷交警將這些在街道、馬路上監視器拍攝到的一張張違規者的臉放大，形似大頭貼，在這些照片下方，還附有對違規行為的點評。

府谷交警推出的這些表情包，全部取材自日常執法，圖片中出現的違規者，也均為府谷縣當地居民。

交警此舉也招來不少爭議。支持者為認為形式新穎，讓人印象深刻；質疑者則認為，這涉嫌侵犯個人隱私。1060130

(中央社)