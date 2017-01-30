MLB》涉禁藥球員角逐名人堂 重傷害湯瑪斯不爽

「重傷害」湯瑪斯不滿用禁藥球員也能競逐名人堂。(美聯社資料照)

大聯盟名人堂票選日前落幕，曾遭控使用類固醇(PED)的邦茲(Barry Bonds)跟克萊門斯(Roger Clemens)雖未獲選，卻連續第五度通過候選標準，仍有望進軍古柏鎮，這可讓生涯累積521轟的名人堂球星「重傷害」湯瑪斯(Frank Thomas)不太高興，狠批說，「我確定今年會是很不爽的一年。」

「他們自己知道，這不是秘密，」湯瑪斯認為，如果他們沒有做，那他們大可以大步向前，公開向大家高喊「我沒有做」；湯瑪斯並未否定這些球員的成就，但他認為如果沒用藥，他們不會有如今的成就，「我不管他們想為家人做甚麼，怎麼賺錢，但明知有弊端，卻還要支持他們進名人堂，這我做不到。」

若不全面遏止用藥球員入圍，湯瑪斯認為這將會助長用藥的歪風，不只邦茲跟克萊門斯，據《紐約郵報》報導，新科名人堂「I-Rod」羅瑞格茲(Ivan Rodriguez)曾被前強打坎塞柯(Jose Canseco)指出用藥，巴格威爾(Jeff Bagwell)則因上大聯盟打擊大進化，而被質疑數據的「真實性」；不過相較前兩人相比，這些質疑至今未獲證實。

不滿禁藥球員入圍的除湯瑪斯，他透露還有不少名人堂成員，也對此投票結果頗有微詞，但沒有指名道姓，此外，他趁此機會替因賭博永遠失格的「安打王」羅斯(Pete Rose)平反，指出若服禁藥都能入圍，也羅斯應該要能進名人堂，「在這個社會，任何人都應該要有第二次機會。」

(中時電子報)