回應川普禁令 星巴克將雇1萬名中東難民
全球咖啡飲料業龍頭品牌星巴克（Starbucks），在面對美國總統川普（Donald Trump）極不友善的伊斯蘭國家移民簽證禁令後，昨日發出正式聲明表示，他們將在未來5年之間，增聘至少1萬名來自如敘利亞等6國難民為員工，尤其以過去曾協助或供職於美軍的難民。
據美國廣播電視網（ABC News）報導，面對川普突如其來的穆斯林入境禁令，不僅讓居住在美國本土的穆斯林族群陷入恐慌，更引起排山倒海而來的抗爭。而身為全球知名餐飲企業的星巴克，其執行長舒茲（Howard Schultz）昨日發出正式聲明稿，表示星巴克將會在未來5年之間，在美國境內和全球各地的店面增聘至少1萬名來自被禁6國（敘利亞、伊拉克等）的難民，不過聘僱的優先順序將會考量該難民過去是否曾協助或任職於當地美軍，有相關經驗者將優先錄取。
大選期間身為民主黨希拉蕊（Hillary Clinton）重要支持者的舒茲，更在聲明信中表示，他們未來將協助並扶持墨西哥的咖啡農，並持續吸引海外優秀人才赴美發展，會幫忙實際在美國境內出生長大的青年申請兩年期的工作許可；在醫療健康保險方面，也會提供員工優渥的健保，讓他們無後顧之憂。
川普上任連出多道「爭議」行政命令，絲毫不理會輿論和國會的聲音，讓美國國內一次又一次地掀起反川普的抗議，社群網路上更是罵聲和砲轟聲連連。美國聯邦法院和聯邦大法官是否會介入杯葛這項入境禁令，將是未來幾天的重要焦點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。