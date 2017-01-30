回應川普禁令 星巴克將雇1萬名中東難民

面對川普不友善移民政策，星巴克將增聘至少1萬名來自被禁的中東6國難民為員工。（圖/美聯社）

全球咖啡飲料業龍頭品牌星巴克（Starbucks），在面對美國總統川普（Donald Trump）極不友善的伊斯蘭國家移民簽證禁令後，昨日發出正式聲明表示，他們將在未來5年之間，增聘至少1萬名來自如敘利亞等6國難民為員工，尤其以過去曾協助或供職於美軍的難民。

據美國廣播電視網（ABC News）報導，面對川普突如其來的穆斯林入境禁令，不僅讓居住在美國本土的穆斯林族群陷入恐慌，更引起排山倒海而來的抗爭。而身為全球知名餐飲企業的星巴克，其執行長舒茲（Howard Schultz）昨日發出正式聲明稿，表示星巴克將會在未來5年之間，在美國境內和全球各地的店面增聘至少1萬名來自被禁6國（敘利亞、伊拉克等）的難民，不過聘僱的優先順序將會考量該難民過去是否曾協助或任職於當地美軍，有相關經驗者將優先錄取。

現任星巴克執行長舒茲，競選期間是希拉蕊主力支持者之一。（圖/美聯社）

大選期間身為民主黨希拉蕊（Hillary Clinton）重要支持者的舒茲，更在聲明信中表示，他們未來將協助並扶持墨西哥的咖啡農，並持續吸引海外優秀人才赴美發展，會幫忙實際在美國境內出生長大的青年申請兩年期的工作許可；在醫療健康保險方面，也會提供員工優渥的健保，讓他們無後顧之憂。

川普上任連出多道「爭議」行政命令，絲毫不理會輿論和國會的聲音，讓美國國內一次又一次地掀起反川普的抗議，社群網路上更是罵聲和砲轟聲連連。美國聯邦法院和聯邦大法官是否會介入杯葛這項入境禁令，將是未來幾天的重要焦點。

(中時電子報)