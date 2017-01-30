年節吃太多肚子肥 3招運動甩油
年假總是坐著看電視、打麻將，餐餐又油膩，幾天下來肚肥一圈。復健科治療師簡文仁推薦3招，提身、扭腰、全身抖動，每天只要幾分鐘，輕鬆甩油。
不少人過年就是賴在家，窩在沙發上看影集、電影，或是在牌桌前方城大戰，吃多、喝多、油多、零食甜點也多，不僅對有慢性疾病、代謝問題者是一大負擔，一般健康民眾也有暴肥危機。
國泰綜合醫院復健科物理治療師簡文仁教3招簡單小運動，「提身縮腹」、「扭腰縮腹」和「有氧無油」，一邊看電視就能一邊做；如果長時間坐牌桌者，也有麻將操可以活動筋骨，避免一直坐著全身痠痛。
簡文仁說，提身縮腹就是雙手舉高、縮小腹、墊腳尖，讓身軀伸展；扭腰縮腹一樣是縮小腹、扭腰轉體讓右手肘碰左膝蓋，左手肘碰右膝蓋，交替做10到20回。
有氧無油則是微蹲，雙手、雙腿用力抖動，簡文仁說，這是最簡單、最易做的有氧運動，只有短短1分鐘，就可以感受全身發熱、有些微喘，可暫休息，再反覆做，充分達到運動效果。
簡文仁說，根據統計，過完年後平均會胖2公斤，追究原因多是吃多動少，除了平常應養成伸展、運動習慣，切記別因年假就放縱飲食、疏忽運動。1060130
(中央社)
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