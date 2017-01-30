猴進雲南村雞飛狗跳 追人掐狗抓傷豬
頑皮的猴子常讓人好氣又好笑。中國大陸雲南一處村莊日前來了一個不速之客，掐狗脖子、抓傷豬，弄得雞飛狗跳，鬧了半個月，森林公安民警無奈拿出麻醉槍，但兩次出擊才終於擺平牠。
雲南網報導，文山市森林公安民警日前接獲雲南文山州文山市喜古鄉老烏底村民眾報警說，不知從哪裡跑來一隻猴子，在村子裡追雞攆狗，傷害牲畜，攻擊村民，整個村子鬧得雞飛狗跳。
村民王成榮說，猴子為了尋找食物，上房揭瓦，進家翻箱倒櫃。看到猴子跑進家裡，看家狗對著猴子狂吠，結果惹怒猴子，縱身跳到狗背上將狗脖子緊緊掐住。
見此情景，王成榮上前嚇唬，試圖將猴子攆開。氣急敗壞的猴子將怒氣轉移到王成榮身上，改攻擊王成榮，王成榮趕緊跑出家門，猴子卻一直追攆。直至其他村民拿著棍棒趕來營救，猴子才善罷干休。
幾天后，村民李開友報警說，這隻猴子跑到他家豬圈裡，將3頭豬仔抓傷。
這回，抓捕小組攜帶裝備趕到現場，在李開友家的豬圈上看到這隻體型壯實的猴子。民警拿出麻醉槍對準頑猴，身中兩槍的頑猴竟然逃進山裡。
又過了1週，頑猴再次出現在村裡。抓捕小組民警立即趕到，麻醉槍響起，這回頑猴應聲倒地，終於成功逮捕這隻鬧了半個月的頑猴。
經比對，這是一隻成年獼猴，屬大陸國家二級保護動物。由於麻醉槍對獼猴身體造成一定損傷，中槍獼猴先送到文山動物園治療，康復後再送交雲南省野生動物收容拯救中心。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。