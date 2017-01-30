猴進雲南村雞飛狗跳 追人掐狗抓傷豬

頑皮的猴子常讓人好氣又好笑。中國大陸雲南一處村莊日前來了一個不速之客，掐狗脖子、抓傷豬，弄得雞飛狗跳，鬧了半個月，森林公安民警無奈拿出麻醉槍，但兩次出擊才終於擺平牠。

雲南網報導，文山市森林公安民警日前接獲雲南文山州文山市喜古鄉老烏底村民眾報警說，不知從哪裡跑來一隻猴子，在村子裡追雞攆狗，傷害牲畜，攻擊村民，整個村子鬧得雞飛狗跳。

村民王成榮說，猴子為了尋找食物，上房揭瓦，進家翻箱倒櫃。看到猴子跑進家裡，看家狗對著猴子狂吠，結果惹怒猴子，縱身跳到狗背上將狗脖子緊緊掐住。

見此情景，王成榮上前嚇唬，試圖將猴子攆開。氣急敗壞的猴子將怒氣轉移到王成榮身上，改攻擊王成榮，王成榮趕緊跑出家門，猴子卻一直追攆。直至其他村民拿著棍棒趕來營救，猴子才善罷干休。

幾天后，村民李開友報警說，這隻猴子跑到他家豬圈裡，將3頭豬仔抓傷。

這回，抓捕小組攜帶裝備趕到現場，在李開友家的豬圈上看到這隻體型壯實的猴子。民警拿出麻醉槍對準頑猴，身中兩槍的頑猴竟然逃進山裡。

又過了1週，頑猴再次出現在村裡。抓捕小組民警立即趕到，麻醉槍響起，這回頑猴應聲倒地，終於成功逮捕這隻鬧了半個月的頑猴。

經比對，這是一隻成年獼猴，屬大陸國家二級保護動物。由於麻醉槍對獼猴身體造成一定損傷，中槍獼猴先送到文山動物園治療，康復後再送交雲南省野生動物收容拯救中心。1060130

(中央社)