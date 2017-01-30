金山候車亭大變身 打造在地特色

新北市金山區公所修繕轄內16座候車亭，以金山最具特色的甘藷、芋頭及茭白筍為主角，結合當地里鄰特色，設計出不同的造形意象，十分活潑有趣，春節假期可以一遊。

金山區長陳國欽表示，這次公所在各候車亭增設地方特色的造型意象，例如以衝浪聞名的沙珠灣，當地「中角站」就是以甘藷寶寶衝浪作為主題，「廖添丁廟站」則是觀賞金山特有蹦火捕魚船的私房景點，候車亭正是以磺火捕魚為主題。

陳國欽說，還有清泉里的甘藷、永興里的跳石芋頭、重和里的杜鵑及台灣野百合，也都成為各候車亭的主角，候車亭充滿各種驚喜，歡迎民眾搭來到金山，享受深度慢遊輕旅行，在等車之餘，也不妨抬頭看看各候車亭的巧思。

金山區公所表示，16座候車亭分別座落在台2線淡金公路及台2甲線陽金公路，除增設造型意象外，也改善通風設施、增設觀光導覽地圖及公車動態看板，另把公車路線圖移至亭內，並增設明亮的站名牌，帶給民眾乾淨、舒適的候車環境。1060130

(中央社)