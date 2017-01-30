亞洲人間國寶漆器展 層層塗敷精湛手藝
新北市立十三行博物館網羅近百件台灣、中國大陸、越南、俄羅斯、日本、韓國等多樣化的精美漆器展出，可一次看足亞洲漆器精品，掌握亞洲漆藝的多元發展軌跡。
曾看過國寶級漆器大師的作品嗎？為提供精緻多元的展品，十三行博物館特別向國內7大館所借展。展現各種巧奪天工的藝術作品，是人類文化的精采薈萃。
展品包括國立台灣工藝研究發展中心的台灣人間國寶王清霜的作品「松鶴延年」和「豐收」，國立歷史博物館的韓國人間國寶金鳳龍「雙鳳嵌花漆盒」等。
漆工藝為民國99年文化部依文資法，首批指定的重要傳統工藝美術項目，同時指定當代台灣漆工藝泰斗王清霜為保存者，隨後由王清霜執行「重要傳統工藝美術傳習計畫」之漆工藝傳承。
漆器早在新石器時代至商代就已出現，是以生漆塗敷在器物胎體表面，作為保護膜的工藝品或生活用品。
館長陳春蘭表示，漆藝是亞洲特有的工藝，漆器獨有的醇厚內斂特質，與層層塗敷的精湛手藝，表面被塗過漆的胎體經過反覆多次的髹塗後，不僅堅固耐用，多樣的裝飾使器物色澤華麗。
除可欣賞難得一見的國寶級藝術品，展覽還呈現漆與藝的古今對話，展出王清霜之子王賢民、王賢志「漆器屏風」，和新生代易佑安「陀螺杯」，結合創新與傳統漆工藝，饒富意義。
值得一提的是，特展特別推出「漆巧如意筷藝人生」假日體驗活動，民眾可以體驗漆藝工序，手作創意感十足的筷子，送禮自用兩相宜。
活動費用包括師資、天然環保的稻殼筷、筷架，和野餐風的筷套等，筷子組每人體驗價只要新台幣60元。
活動日期即日起至3月26日的每週六、週日（農曆春節除外），每天3場。
更多的「黑漆漆-漆器特展」資訊請上展覽網頁或粉絲團查詢。1060130
(中央社)
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