暗夜不平靜 高級轎車騎上安全島
一輛BMW轎車今天凌晨約1時許，在新北市板橋區民族路，因車速過快，衝撞後「騎上」安全島，車子並撞擊交通號誌桿，車子毀損。警方將駕駛帶回，調查車禍原因與肇事責任。
一輛黑色的BMW轎車凌晨從板橋民族路往中山路方向行駛，在中華電信訓練所前方路口，突然往左偏移，整個車頭往中間分隔島衝撞，直到撞擊號誌桿才停下來。
因為瞬間強烈撞擊，車內安全氣囊爆開，車內男性駕駛在車禍後，驚嚇之餘還下車打電話給友人。因聲音巨大，行經其他車輛也向警、消單位報案。
警方與新北市府消防局據報，派救護車趕抵現場，但穿黑色衣服的男駕駛宣稱沒有受傷，婉拒就醫。肇事的車輛不但衝撞安全島、號誌桿，整個車頭、引擎損毀、漏油。連前方車牌都被撞飛，不知去向。
駕駛拒絕向警方提供任何資料，因此遭帶回警局調查，釐清肇事責任。駕駛的朋友則帶著酒氣趕抵現場，並頗有微詞的抱怨「叫你不要開，還是要開，卻搞成這樣。」
這起深夜車禍，幸虧沒有傷害到其他車輛與騎士，但因車速過快在路口肇禍，警方將進一步調查駕駛是否酒駕，以釐清責任。1060130
(中央社)
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