警界敗類多 杜特蒂解散反毒大隊

我要評比

由於不肖警察假藉掃毒行動勒索錢財的案件眾多，菲律賓總統杜特蒂宣布解散警方反毒大隊，成立新的掃毒單位。

杜特蒂今天凌晨在總統府馬拉坎南宮召開臨時記者會，稱菲警反毒大隊（PNP-AIDG）的敗類讓政府蒙羞。

菲警反毒大隊數名成員去年10月18日假掃毒之名，在呂宋島中部安格利斯市（Angeles）綁走了韓商Jee Ick Joo，在警察總部將他殺害後焚屍滅跡，事後竟還向人質家屬勒贖，手法嫻熟不像初犯，全案仍在偵辦中。

杜特蒂在臨時記者會上發出最後通牒，令涉案警員於48小時內投案，否則將懸賞500萬披索（約新台幣357萬元）追捕，生死不論。

他估計警隊有大約4成的敗類，怒稱警隊「已腐敗到核心」。

菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）清晨在警隊升旗典禮中宣布，菲警反毒大隊正式解散。

德拉羅沙也宣布成立1支「反情蒐單位」，追蹤警隊害群之馬，「我們會毫不留情地展開整頓，穿著制服的敗類無可原諒！」

菲律賓政府至少有3個緝毒單位，分別是隸屬於總統府的緝毒署，警方的反毒大隊、以及司法部國家調查局的反毒特別小組。

目前暫時不清楚菲警反毒大隊的解散會對掃毒行動帶來什麼影響，但杜特蒂說，他將成立新的掃毒單位，與緝毒署（PDEA）聯手繼續掃毒。

杜特蒂也宣布，掃毒行動會持續到他任期結束為止。

從去年7月迄今，菲警已在掃毒行動中擊斃2548名嫌犯，另有大約4000名疑似涉毒者被不明人士私下處決。1060130

(中央社)