空品不佳 金門發布紅色警戒

我要評比

台灣北部和西半部今日空氣品質不良，環保署提醒敏感族群應減少出外。(資料照片/郭吉銓攝）

因大氣擴散條件不佳，環保署今(30)日對馬祖、北部、南投、竹山、雲嘉南及高屏地區的空氣品質發出橘色提醒；另外對金門發出紅色警示，建議民眾減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

空氣品質為橘色提醒的縣市包含台北市、新北市、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、馬祖等地，金門縣則是紅色警戒。

根據環保署空氣品質指標，空氣品質為橘色提醒時，空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，建議有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，紅色警戒則是對所有人的健康開始產生影響，建議上述民眾留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

(中時電子報)