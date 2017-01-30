安森尼45分白搭 尼克4延長不敵老鷹

尼克安森尼45分白搭，球隊仍落敗。（美聯社）

近來風風雨雨的尼克隊，風暴中心安森尼領軍作客老鷹隊，他展現旺盛企圖心，一肩扛起進攻重任，全場轟下個人本季新高的45分，更兩度將救球隊於絕境，卻難敵對手團隊作戰，最終也6犯離場，尼克終以139比142落敗。這是老鷹隊史第3場4度延長的比賽，與拓荒者與國王並列NBA史上最多。

尼克隊上次打4度延長，已是1951年的往事，此役扮演「奧客」，正規賽終了前10秒落後2分，安森尼一記上籃，將比賽逼進延長，首次延長尼克再度於讀秒階段落後，又是安森尼跳出來救主，一記中距離跳投，將比賽帶進2度延長。

安森尼2度延長獨拿7分，但老鷹隊米爾沙普進帳6分也不遑多讓，戰至3OT終了前尼克還落後3分，但射手康尼李一記三分球將比賽帶進3度延長。尼克在3度延長儘管少了犯滿的安森尼，仍奮戰至終了前還取得領先，但老鷹薛洛德的關鍵兩分，將比賽必須到4度延長才能決勝，米爾沙普4度延長賽終了前27秒的關鍵2分，決定比賽勝負。

老鷹隊米爾沙普扮演致勝功臣，看來真的累了。（美聯社）

米爾沙普全場攻下37分，上場驚人的60分鐘，改寫隊史紀錄，負責防守安森尼的他，仍可出賽60分鐘，還在4度延長投進致勝分，展現驚人體能，談起比賽過程，「我幾乎不記得了。」他笑說：「這場比賽很有趣，但我不想再來一次，不過這場比賽真的很有趣。」

(中時電子報)