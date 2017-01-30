至少5人死亡 加魁北克清真寺驚傳槍擊

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加拿大魁北克市驚傳清真寺槍擊案，目前造成至少5人死亡。（圖/@UserDotCom推特）

據路透社（Reuters）報導，加拿大法語區魁北克省（Quebec）首府魁北克市，方才驚傳在市中心的清真寺內傳出槍擊事件，目前已知造成5人死亡，加國警方已進駐現場進行調查。

加拿大魁北克市傳出清真寺槍擊事件。（圖/@UserDotCom推特）

據當地目擊者表示，有3名槍手持槍闖入魁北克市伊斯蘭文化中心內，當時正有約40名穆斯林在內部進行禱告，才造成5名教徒死亡。清真寺教長穆罕默德（Mohamed Yangui）憤怒地表示，「為什麼會發生這種事情！這根本就是野蠻的行為！」目前加國警方已拉起封鎖線，但仍未有正式的對外說明。

(中時電子報)