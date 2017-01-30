中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

至少5人死亡 加魁北克清真寺驚傳槍擊

中時電子報
點閱710
我要評比
8/10
魁北克
加拿大魁北克市驚傳清真寺槍擊案，目前造成至少5人死亡。（圖/@UserDotCom推特）

據路透社（Reuters）報導，加拿大法語區魁北克省（Quebec）首府魁北克市，方才驚傳在市中心的清真寺內傳出槍擊事件，目前已知造成5人死亡，加國警方已進駐現場進行調查。

魁北克
加拿大魁北克市傳出清真寺槍擊事件。（圖/@UserDotCom推特）

據當地目擊者表示，有3名槍手持槍闖入魁北克市伊斯蘭文化中心內，當時正有約40名穆斯林在內部進行禱告，才造成5名教徒死亡。清真寺教長穆罕默德（Mohamed Yangui）憤怒地表示，「為什麼會發生這種事情！這根本就是野蠻的行為！」目前加國警方已拉起封鎖線，但仍未有正式的對外說明。

(中時電子報)

更多精彩新聞請見國際頻道！
關鍵字：加拿大槍擊魁北克清真寺
點閱710
我要評比
8/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。