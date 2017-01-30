正妹插畫家不死兔 養兔觀念融入創作

本名葉柔君的網路知名插畫家「不死兔」擁有數十萬名粉絲，平時除以自家兔子「噗滋」、「噗妮」為主角創作外，不時也融入養兔正確觀念，希望透過畫筆，傳播更多正確知識。

長相甜美、留著妹妹頭的不死兔，曾就讀台南應用科技大學美術系，談起家中的兩隻兔子話匣子便停不下來，她笑稱，「自己因為屬兔才想養兔」，後來剛好得知畜牧科恰巧有實驗兔生下的兔寶寶就帶回飼養，而這隻兔寶寶就是「噗滋」，已陪伴她近7年6個月時光。

「其實蠻感謝噗滋的，自己是養兔新手，養了她後才開始真正了解該怎麼飼養」，不死兔說，以前受卡通影響，認為兔子只吃紅蘿蔔、蔬菜，後來才知道主食應該是牧草、水，紅蘿蔔只能當做點心，有一陣子噗滋連牧草都沒吃，天天食用飼料的後果就是變得「肥滋滋」。

從大學就開始經營部落格「無名小站」的她，當時創作靈感其實並非「噗滋」、「噗妮」，而是聚焦自己與男朋友的生活趣事，噗滋當時在創作中，只是扮演一隻偶爾出來「串場」的兔子，直到近年社群軟體更發達，她才發現不少粉絲相當喜愛噗滋，所以逐漸轉換創作重點。

通訊軟體Line盛行後，接連帶動貼圖這塊藍海市場，當時不死兔只是抱著「試水溫」的心態推出官方貼圖，由於第一彈貼圖主要以愛情生活為主，未引起共鳴。因此她再次嚐試，轉以噗滋較「可愛」的形象推出第二彈貼圖，沒想到一炮而紅，在貼圖市場大獲好評。

「我的創作，就是一連串的巧合，讓噗滋從配角躍居主角的過程」，不死兔說，除了噗滋之外，家中另一隻從流浪兔協會收養的母兔「噗妮」也一樣可愛，相較噗滋的個性，噗妮更為親人。

訪問這天，記者邊訪談著、邊撫摸著噗妮，未料手一離開不到1分鐘，想討摸摸的噗妮立刻用她的門牙輕咬著手，似乎在抱怨「怎麼還不趕快摸我」，相當討喜。

不死兔的創作靈感大多來自與兩隻兔子「噗滋」、「噗妮」的相處趣事，現在她也因為創作讓事業逐漸步上軌道。為了回饋，也會透過創作、與愛兔協會合作，將正確的飼養觀念融入創作，透過畫筆讓更多不懂兔子的粉絲，能夠真正了解「愛動物」的觀念。

不死兔最後強調，真的很感謝噗滋、噗妮出現在她生命中，除了是創作的靈感外，也是事業低潮的開心果，未來將會花更多的努力在兔子宣導上，希望讓流浪兔有所屬，也讓有兔子的飼主不隨意棄養兔子，當個負責任的好主人。1060130

(中央社)