廣東景區至今接待春節遊客190萬人次

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據統計，截至1月29日下午，中國大陸廣東省106個重點景區共接待遊客190.1萬人次，較上年下降2.11%。

南方日報今天在報導中引述省旅遊局的統計資料指出，雖然遊客人次下降，但期間各景區的收入為人民幣1.88億元，較去年同期上升6.54%。

據報導，被列入統計的廣東重點景區包括增城白水寨、珠海長隆海洋王國等。

農曆年長假只過了一半，當地旅行社預計，大年初四、初五前往廣東的客流將達到最高峰。1060130

(中央社)