一秒變狂粉！林志穎曬娃 雙生子笑變獅子萌翻了
「小旋風」林志穎無論演藝工作、副業都做得有聲有色，走紅於兩岸三地，人氣不減，今年已42歲的他，外表卻跟少男時沒兩樣，因而被封為「不老男神」，而他的超高顏值也遺傳給了3個兒子，適逢新的一年到來，他派出「林家雙子星」拜年，雙胞胎兒子Jenson和Kyson還特地扮妝，可愛到讓人一秒變狂粉！
天啊！林志穎家的雙胞胎讓人「融化」啦！童顏老爸林志穎昨天在微博曬賀年照，派出家中最嫩的雙子星檔入鏡，照片中兩兄弟穿著全套獅子裝，一個看鏡頭、一個看左邊，但都燦爛笑開懷，萌樣跟爸爸一個樣，林志穎寫道：「兩隻小獅子給大家拜年囉！祝大家新春如意，雞年行大運」，大過年的，粉絲對獅子們心動得一蹋糊塗，直呼「很想抱抱」、「眼睛超級黑應該很會讀書」、「真心叫人融化了，要快高快長大哦」，也想看看大哥Kimi近況如何，整個討論串超熱絡！
(中時電子報)
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