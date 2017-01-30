不干擾導盲犬 避免視障朋友危險
導盲犬是視障朋友的第二雙眼睛，但不少民眾在路上遇見導盲犬時，會撫摸或拿食物餵食，台灣導盲犬協會儲備訓練師顏明昱說，這樣做除了會干擾到導盲犬，甚至還會影響安全。
視障朋友在街頭行走，有些是利用導盲杖、有些則申請導盲犬來協助。不過，有些民眾在路上看到導盲犬在執勤時，會拿食物吸引狗狗注意，這樣做不僅會影響到狗狗執勤，甚至會造成視障朋友的危險。
顏明昱表示，導盲犬在執勤時，餵食絕對是「禁止」的，不論是人類還是狗的食物都有可能會影響狗狗執勤。
他說，當民眾手拿著食物去吸引狗狗時，若狗狗將注意力放在食物上面，這樣就有可能不會專心看路，導致視障朋友行走危險。
此外，拿人類食物去餵食狗狗，過重的調味會對狗狗身體健康產生影響，況且狗狗吃過人類食物之後，會對人類食物有興趣，因此有可能導致導盲犬在路上走路時分心，失去工作穩定性。
除了餵食以外，也有民眾在路上看到導盲犬會想去撫摸或是吸引牠的注意。顏明昱指出，很多民眾在路上看到導盲犬，會想要親近狗狗，雖然民眾都是出於愛護心情想要逗弄狗狗，但這樣做也容易讓狗狗分心，影響視障朋友行進的穩定性。
顏明昱呼籲，希望不管任何店家或是營業場所，都不要拒絕導盲犬出入，「導盲犬不是寵物、牠是視障朋友的眼睛」。1060130
(中央社)
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