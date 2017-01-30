過年貓咪受驚嚇 獸醫生分享安撫技巧
過年期間，家家戶戶總喜歡放煙火及鞭炮，但家裡貓咪是否因此嚇得驚慌失措呢？獸醫師分享小技巧，播放輕柔古典樂或是跟貓咪玩互動遊戲，安撫貓咪都有效。
過年春節放假期間，大小朋友總會玩煙火或是放鞭炮助興，不過若家裡貓咪表現出緊張瑟縮、躲藏、不安嚎叫、食慾降低、亂竄、攻擊及噴尿等行為，那有可能就是已經受到驚嚇。貓咪行為諮詢醫師林子軒在臉書貼文分享4個小技巧，讓主人可以好好安撫貓咪情緒。
林子軒指出，要安撫貓咪情緒，可以讓貓咪聽國外動物行為學家開發「貓音樂」以及豎琴演奏。他說，「貓音樂」主要訴求是讓貓咪的情緒愉悅、緩和，豎琴音樂則是本身的波長與貓咪腦波相近，有相同緩和的效果。
除了聽音樂，飼主也可以透過互動遊戲來轉移貓咪的注意力及情緒，讓貓咪在遊戲過程中釋放讓情緒安定的費洛蒙，有助於減緩緊張、焦慮。
此外，當貓咪處於焦慮、恐懼的情緒時，使用費洛蒙也會有顯著的效果。人工的費洛蒙多半可以在寵物店、部分動物醫院買到，若貓咪緊張，可以在貓咪所在的房間、毛毯、玩具上噴一點費洛蒙，但不要直接將費洛蒙噴在貓咪身上。
不過，面對貓咪的情緒問題，其實最不可缺的就是主人的陪伴。林子軒說，主人每天都應該花一些時間陪伴貓咪，對貓咪輕聲說說話，或是輕輕按揉貓咪的臉頰、背部，這些動作都可以讓貓咪感到安心自在，但不要急於讓貓咪開心而表現出誇張的聲音及動作。
林子軒提醒，安撫貓咪的小技巧並不能替代醫療行為，因此若貓咪發生疾病及相關行為問題，還是應立即帶貓咪前往動物醫院進行檢診，避免延誤。1060130
(中央社)
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