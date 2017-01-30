新埔老店改造 建構獨特文化保留老味道

新竹縣新埔鎮中正路一帶，擁有40多家超過半世紀的傳統店家，其中7間經客委會補助改造，展現出新店面、老味道的獨特氛圍。

新竹縣政府文化局辦理「新埔街傳統老店立面美化修景改造」，由客家委員會經費補助，幾年前陸續有福星飲食店、新生照相館、洽發雜貨及生機鐘錶行等4家老店參加改造，今年則有古月阿婆粄條店、日勝客家蔬食、日昇飲食店、德興香店、進有商行、杜裕昌餅舖及呂順興餅舖參與。

新埔鎮長林保祿說，這次改造區分為外部公共空間立面的改造，而屬於老店內部的改造經費則由店家自行籌措。店家的招牌「字」的撰寫，特別邀請新埔在地書法家張永鎰撰寫，讓老店整體有一股淡淡的書卷氣。

其中，走過一甲子歲月的「日勝粄條店」，先總統蔣經國曾三度上門品嚐客家粄條好滋味，見證了新埔鎮60年來的粄條歷史，第三代業者廖錦宏創新研發不同口味，加上這次改造，讓用餐環境更具巧思與藝術性，充滿中式斗拱建築的門面更吸引路人目光。

從中正路轉進巷子的「進有商行」，是創業於50年代的飼料行，早期家家戶戶飼養雞、鴨等家禽，都會到此選購合適飼料，但隨時代變遷，現在養雞、鴨的人變少，店內產品改以米為大宗，商店招牌更大大的寫著「米」字。

而「德興香店」堅持手工製香，老闆林達鴻回憶第一代創業的外公，從竹北起家的故事，當時可是全新竹縣最大製香工廠，一天最少可賣出2000斤的香，但近年因引進大陸香，產量漸少，直呼「製香在台灣已成夕陽產業，或許技術將成絕活」。

新竹縣文化局表示，新埔鎮過去是個商賈雲集、鼎盛一時的城市，鎮上大戶人家建造一座座深宅大院，因此成為宗廟、古蹟最高密度的小鎮，繁華鎮中心老街亦林立多樣貌的店舖，屹立在新埔市街已幾十年光景。

可貴的是，新埔鎮上的老店舖、老味道未曾改變，店內充滿著時間所遺留下的氛圍，以及傳統老技藝，見證新埔曾經的繁華，如今透過改造計畫，讓更多老店舖煥然一新，也保留不變的老味道。1060130

(中央社)