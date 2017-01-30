工藝中心當代石藝展 近百組作品吸睛
國立台灣工藝研究發展中心推出「磊：當代石藝創作新貌展」，是台灣近年重要石藝創作展，邀請國內外創作者展出94組作品。
台灣石藝演變及藝術創作風氣已屆成熟，國立台灣工藝研究發展中心即日起到民國106年6月11日，推出「磊：當代石藝創作新貌展」，邀請56名台灣及日本、伊朗、匈牙利、保加利亞、紐西蘭、敘利亞、塞爾維亞、義大利石藝創作者，展出94組作品。
工藝中心表示，展覽以1980年代後的石藝創作為策劃基礎，運用主題「磊」，呈現當代石藝創作累積的能量與軌跡，盼透過台灣石藝重要發展面向、工藝群像、創新成果整合，開啟觀眾對當代石藝多元想像。
工藝中心表示，展覽另有「轉石乾坤：創作理路的創新」、「石境新生：創作環境的改變」、「磊動逐夢：世代的創新動能」、「勁石技揚：舊材質的創新運用」四個子題，探究當代石藝的生活工藝、藝術品、公共藝術表現與美學等內涵，還有石藝創作互動體驗。
工藝中心主任許耿修表示，相較傳統石雕工藝，當代石藝創作者開啟多樣、包容、變異的創新樣貌，而工藝中心自1980年代開始，廣徵石雕作品，並陳列工藝中心及中興新村供大眾欣賞，呈現台灣石藝創作軌跡，及工藝中心對石雕工藝的努力推展。1060130
(中央社)
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