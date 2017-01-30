娘家辣味吸人氣 新住民開特色麵店

愛吃辣的新住民姚岑芝參加職訓考取中餐丙級證照後，創業開麵店，以大陸貴州娘家自種寄來的辣椒自製招牌辣油，湯頭紅通通，香氣十足好滋味，征服老饕的胃，也讓同鄉吃了解鄉愁。

貴州人愛吃辣，姚岑芝也不例外，從小愛吃辣的她餐餐都要加一點辣椒，她在大陸崑山1間電子公司工作時與台籍丈夫相識相戀嫁來台灣，姚母為讓她解鄉愁，常將親手栽種的朝天椒、花椒、雞心辣椒等包裝成袋寄來台灣。

姚岑芝再將娘家寄來的辣椒製成辣油、泡椒後，分享給台灣親友，大家吃了讚不絕口，有人還鼓勵她創業賣辣椒料理。

她說，會萌生創業念頭，是因小孩在求學階段，家庭開銷漸大，為賺錢貼補家用，決定學一技之長，參加高屏澎東分署委託高雄中餐服務人員職業工會辦理的台灣新食力餐飲技能培訓班，經過3個月的密集訓練，由烹飪的門外漢搖身一變成為料理專家，順利考取中餐丙級證照後，與丈夫在鳳山區光復路上創業開麵店。

姚岑芝與丈夫各自推出家鄉經典料理「麻辣肥腸湯麵」與「牛肉麵」，麵店融合了兩岸飲食文化，為了讓麵食風味更上一層樓，她更將母親親手栽種的辣椒自製成辣油，又香又辣又麻的好滋味，吸引饕客聞香而來。

有顧客因愛上辣油經常開30分鐘車程來店光顧，也有顧客喊不夠辣，姚岑芝只好拿出隱藏版、連她都不敢吃的雞心辣椒油，見顧客神色自若整碗吃光光，令她驚呼「原來台灣人這麼會吃辣！」

這家店後來也成為在地新住民解鄉愁的好所在；姚岑芝說，來自大陸貴州、四川、重慶、湖北等省籍的新住民，特愛吃辣，可以說是無辣不歡，當她們知道店裡有貴州產的自製辣油，都興奮的呼朋引伴，吃她煮的香辣家鄉菜，大家邊吃邊談論家鄉事，現場充滿故鄉溫情。1060130

(中央社)