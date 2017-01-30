防叛逃 北韓在邊界設無人地面監測器

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南韓媒體今天引述多名熟悉北韓內情的消息人士透露，北韓國家安全保衛省已根據金正恩的指示，在朝中邊境設置無人地面監視感測器，嚴防北韓居民外逃。

南韓聯合新聞通訊社指出，北韓是在兩江道惠山市等外逃主要經行路段及咸鏡北道茂山郡和會寧市安裝感測器，預計將對北韓居民外逃造成影響。

報導引述南韓高麗大學統一外交學院教授南成旭表示，北韓駐英國大使館前公使太永浩投誠南韓後，金正恩視脫北者為影響其領導力的最大障礙，不斷加強對居民外逃的監管打擊力道。1060130

(中央社)