北韓虎視眈眈 美國南韓同意加強聯防力

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白宮表示，美國總統川普和南韓代理總統黃教安今天誓言將「加強」兩國聯防力來對抗好戰的北韓。

法新社報導，白宮在聲明中說，「總統川普重申我們在捍衛南韓（ROK）上堅定不移的承諾，包括透過提供更大的威懾力，以及動用一切軍事能力。」ROK是南韓正式國名大韓民國的縮寫。

「兩國領袖同意採取步驟加強共同防禦能力，以對抗北韓威脅。」

五角大廈首長馬提斯（James Mattis）即將於2月1日出訪南韓，並於2月3日訪問日本，這是他首次以美國防部長身分出訪。

川普於競選期間曾揚言，如果韓日不提高國防財政支援，美國將自兩國撤軍。（譯者：中央社蔡佳敏）1060130

(中央社)