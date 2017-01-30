訪911紀念館 陳怡潔：令人遺憾的地方
親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，911國家紀念館中，牆上掛滿件與當時搶救情形的相關照片，彷彿自己就身處在當下，充滿恐懼、害怕與難過，是一個令人遺憾且難過的地方。
911國家紀念博物館位於受襲的美國紐約曼哈頓世貿大廈原址，是紀念2001年9月11日襲擊事件中的近3000位被害人，和1993年世界貿易中心爆炸案中的6個被害人的紀念館和博物館。
博物館中記錄著當時的種種，包括911事件發生時遺留下的的物品、世貿倒塌所留下的殘骸、罹難者、救援者物件等等，也收藏紀錄生還者的口述、被挾持班機乘客的通話，以及各式相關的圖片，與當時救災的遭損毀的消防車等等。
此次參與美國總統當選人川普祝賀團的陳怡潔，也來到911國家紀念館參觀。她表示，這是一個令人遺憾且難過的地方，館中可以看到牆上掛滿了911事件與當時搶救情形的相關照片，彷彿自己就身處在當下，充滿恐懼、害怕與難過。
陳怡潔指出，911國家紀念館中最有感觸的是兩座水池，這是當年遭恐攻的南、北雙塔的遺址改建的，兩座水池四周邊緣上，用銅版鑄上了所有罹難者的姓名，看到滿滿的名子，再回想當時遭挾持的飛機撞上世貿大樓的畫面，不自覺撫摸了一下這些罹難者的名子，真心希望罹難者們能安息 。
她說，911之後，恐攻仍持續發生，然而以這種行為表達訴求的行為，是國際社會所不允許的，畢竟自己所信仰的理念，不應該用犧牲他人生命來表達，何況恐怖攻擊摧毀的是無數的幸福與家庭，這些受難者與家人們，其傷痛不會因時間而有所淡化，這些恐怖行為，只會製造更多的對立與仇恨。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。