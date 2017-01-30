訪911紀念館 陳怡潔：令人遺憾的地方

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，911國家紀念館中，牆上掛滿件與當時搶救情形的相關照片，彷彿自己就身處在當下，充滿恐懼、害怕與難過，是一個令人遺憾且難過的地方。

911國家紀念博物館位於受襲的美國紐約曼哈頓世貿大廈原址，是紀念2001年9月11日襲擊事件中的近3000位被害人，和1993年世界貿易中心爆炸案中的6個被害人的紀念館和博物館。

博物館中記錄著當時的種種，包括911事件發生時遺留下的的物品、世貿倒塌所留下的殘骸、罹難者、救援者物件等等，也收藏紀錄生還者的口述、被挾持班機乘客的通話，以及各式相關的圖片，與當時救災的遭損毀的消防車等等。

此次參與美國總統當選人川普祝賀團的陳怡潔，也來到911國家紀念館參觀。她表示，這是一個令人遺憾且難過的地方，館中可以看到牆上掛滿了911事件與當時搶救情形的相關照片，彷彿自己就身處在當下，充滿恐懼、害怕與難過。

陳怡潔指出，911國家紀念館中最有感觸的是兩座水池，這是當年遭恐攻的南、北雙塔的遺址改建的，兩座水池四周邊緣上，用銅版鑄上了所有罹難者的姓名，看到滿滿的名子，再回想當時遭挾持的飛機撞上世貿大樓的畫面，不自覺撫摸了一下這些罹難者的名子，真心希望罹難者們能安息 。

她說，911之後，恐攻仍持續發生，然而以這種行為表達訴求的行為，是國際社會所不允許的，畢竟自己所信仰的理念，不應該用犧牲他人生命來表達，何況恐怖攻擊摧毀的是無數的幸福與家庭，這些受難者與家人們，其傷痛不會因時間而有所淡化，這些恐怖行為，只會製造更多的對立與仇恨。1060130

(中央社)