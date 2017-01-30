柯瑞弟生涯最佳表現 斬斷馬刺傲人紀錄

小牛隊塞斯柯瑞攻下生涯最高24分。（美聯社）

本季戰績在西區排名後段班的小牛隊，今作客全聯盟戰績第2的馬刺隊主場，憑藉「柯瑞弟」塞斯柯瑞攻下生涯新高的24分，以105比101逆轉勝，更一舉斬斷馬刺隊在中場結束至少領先10分情況下，連勝117場的傲人紀錄，還中止小牛對馬刺的12連敗紀錄。

馬刺隊今以近乎完整陣容迎戰小牛，包括明星後衛帕克、前鋒艾卓吉都先發上陣，里歐納德攻下全場最高24分，打完上半場以59比49領先，一切就如同馬刺過去的勝利方程式般，尤其對手還是戰績不佳的小牛隊。

但下半場風雲變色，馬刺隊進攻不順，反倒小牛隊掌握優勢，第3節先追回6分，第4節更逆轉搶下勝機，不但在客場拿下風光一勝，終於討回過去12連敗的難堪顏面，更中斷同州強權的連勝傲人紀錄。

(中時電子報)