1月30日中視午間新聞速速報
初三上國道 北上車潮爆量
依經驗高公局指出，今天國道雙向將是春節車流量最多的一天。今、明兩天國道，深夜11點到隔天清晨6點全線暫停收費；國1埔鹽系統北上入口、國3名間雙向及竹南北上入口，全日匝道封閉；部分路段實施入口匝道高乘載管制。
北部轉濕冷 入夜降至14℃
今天天氣有明顯轉變！受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，北部,東北部氣溫明顯下降，高溫僅18、19度，和昨天相比有8度左右落差，中南部及花東高溫也有2至4度的降幅，預計今晚至明天清晨在中部以北低溫僅14度左右，南部及花東16、17度。
禁止穆斯林入境 川普挨轟
美國總統川普上週五簽署行政命令暫停收容難民，同時暫停7大穆斯林國家人士入境，前天1天內就有375名持綠卡或美國簽證者受影響，多座機場出現示威。當晚聯邦法官發出緊急命令，禁止遣返遭拘留的7國旅客。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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