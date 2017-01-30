不比問政比廚藝 綠委年菜PK她奪冠
民主進步黨籍立法委員呂孫綾、蘇巧慧、余宛如齊聚PK年菜，在經驗老道的阿嬤帶領下，分別做出長年菜雞湯、櫻花蝦米糕以及八寶如意菜，經助理試吃評分後，蘇巧慧拿下第一名。
大年初三，呂孫綾、蘇巧慧、余宛如今天不比問政，要較勁廚藝，並請到3位經驗老道的阿嬤，分別帶領委員一起手作傳統年菜。
呂孫綾表示，她要做的是長年菜雞湯，芥菜又稱作長年菜，是傳統年節必吃的一道菜，過去家中多以水煮的方式來烹調長年菜，第一次嘗試煮成雞湯，還加入蛤蜊來提升湯的鮮味；阿嬤也特別傳授撇步，長年菜要先以熱水燙過後再過冷水，菜就不會變黃，祝福大家吃了之後可以長命百歲。
蘇巧慧負責的是櫻花蝦米糕，先將香菇、豬絞肉、魷魚等乾料炒香後，再與糯米拌在一起放進電鍋煮熟，最後加上屏東的櫻花蝦。她說，很久沒有下廚，感覺相當療癒，也希望大家新的一年都步步高升，「我們質詢才能質詢比較好」。
余宛如煮了「八寶如意菜」，特色是用8種不同配料，包括豆芽、金針、豆乾、豆皮、芹菜、香菇、冬筍以及木耳做成，營養非常豐富，還加了一點蠔油，雖然都是青菜，但吃起來很香很好吃，希望過年帶給大家如意呈祥的概念。
三道菜都完成後，要由立委助理投票選出第一名，投票前呂孫綾也開玩笑地說，要偷塞紅包給他們，但最後是由蘇巧慧的櫻花蝦米糕拿下第一名，最後三人與阿嬤開心合照，並祝福民眾「新年快樂，吉祥如意」。1060130
(中央社)
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