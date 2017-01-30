汪小菲一家出遊 大S樸素打扮被讚爆
大S和汪小菲結婚5年，育有愛女小玥兒，去年又喜獲兒子汪希箖，一家四口幸福和樂，近日正逢農曆過節，一家人也和張蘭出外遊玩，大S樸素裝扮看起來像個少女般，被網友大讚當媽還是一樣美。
近日張蘭帶著一家人出遊，只見她笑容燦爛和兒子、媳婦、孫女玩自拍，心情看起來相當愉悅，而生了兩胎的大S頂著素顏，開心比YA，模樣就像個少女，不過有網友發現，張蘭有精心打扮，穿著黃色外套、帽子上還有蝴蝶結，看上去年輕了不少。
反觀大S穿著樸素，也沒畫什麼妝，仍難掩清新氣質，網友都大讚她為了照顧小孩，不能像以前打扮漂亮出門，但這樣的她模樣看起來更美、更幸福。
(中時電子報)
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