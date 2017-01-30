豐胸絕招 陳喬恩愛吃雞睪丸

女星陳喬恩對美食有獨特偏好，她早年在節目中透露從小愛吃雞睪丸，前陣子卻被翻出來在網上瘋傳，還被冠上「陳喬恩最想毀掉的視頻」，事後她則是自嘲說：「從小愛吃雞睪丸會長胸喔」。

陳喬恩剛出道時擔任「中國那麼大」節目外景主持人，節目裡她叫「小紅恩」。網上翻出她的舊作，只見陳喬恩在影片中一臉認真地自曝有「戀睪情結」，一路追尋各種「睪」食，可愛模樣讓網友看完忍不住哈哈大笑。

「重口味」成了大陸網友熱議話題。對此，陳喬恩發表長微博說：「我不明白為什麼聽到我愛吃雞睪丸，很多人會有那麼大的反應，點在哪？謝謝大家如此關心我的喝食（飲食）習慣。」

陳喬恩在微博發文說，雞睪丸也叫雞佛，通常是煮麻油最好吃，尤其是客家人喜歡吃，小時候媽媽總會把雞佛留給我吃，說女孩吃了養顏美容，好處多多。

人民網報導，陳喬恩還自嘲說：「從小愛吃雞睪丸會長胸喔，其實，現在吃也來得及喔。」1060130

(中央社)