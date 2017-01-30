川普幕僚長：移民禁令不針對綠卡持有人

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美國白宮幕僚長今天表示，總統川普針對部分穆斯林和難民入境的移民禁令，不適用綠卡持有人。

法新社報導，川普這波爭議性打擊行動引發混亂和眾怒。

白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）告訴美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press），這項暫時性禁令「接下來不包括綠卡持有人」。

然而他也表示，任何往返這問題7國的民眾將受進一步審查，包括美國公民。

蒲博思的說法，是在回應有報導稱，川普27日簽署的行政命令波及綠卡持有人，與國土安全部建議背道而馳。

綠卡是美國國土安全部核發的文件，准許外國出生的人士在美國居住和工作，這項文件可證明持有人是永久居民，往往是取得美國公民身分過程的步驟之一。

蒲博思告訴NBC：「我們沒有否決國土安全部（建議），就往後綠卡持有人而言，這不影響他們。」

談到川普行政命令對於美國公民的影響，他還說：「我會料想，若你是往返利比亞的美國公民，進入機場時很可能會受到進一步詢問。」

蒲博思也暗示，目前影響來自伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹及葉門7國旅客的禁令，最後可能擴大適用範圍。

他表示，「也許其他國家往後需要列入行政命令，但為了達陣，以迅速有效、立即過關方式，我們用了這7個（早已被鎖定的）國家」。

一位聯邦法官昨晚對川普部分行政命令發出緊急停留令，但國土安全部和白宮今天堅稱行政命令仍然有效。（譯者：中央社盧映孜）1060130

(中央社)