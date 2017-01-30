小農推動客食文化 有機五行米打頭陣

翻越中央山脈，很少人知道近來在花東縱谷裡悄悄進行著「東客米庄」產業創新。一群有志在地紮根的年輕小農結合客家文化，近來在工研院的協助下開發出色彩繽紛的「五行好客米」，不僅形塑出稻米亮點，也大幅提升產值。

由客委會委託工研院執行「客家產業群聚創新推動計畫」，故事主角是在花蓮縣富里鄉一群二、三十歲出頭的年輕小農。他們眼見作物價格操之在盤商手上，決心走自己的路，原本透過新世代擅長的電子商務自產自銷傳統稻米，不過獲利實在有限，去年經工研院介入後，決定以做出市場區隔為目標，希望打造全新稻米產品。

客家傳統飲食文化給大家的印象是「吃重鹹」，工研院產業服務中心副組長李士畦表示，團隊為了扭轉這個觀點，主打「健康取向」的有機米。不過，有機米已在市場上推很久，必須有更特殊的產品，才能引起注意。由於客家人自古即是尊天敬地的民族，又以米為主食，對稻米有著深厚的情感，工研院結合兩者概念，衍生出「五行米」的靈感。

李士畦打開一盒色彩繽紛的五行米說，五行中有金木水火土，小農們共同決定相對應的自然素材，包括在地生產的火龍果、薑黃、芝麻與綠茶粉等，添加進白米中，形成獨樹一幟的五行米，不僅外觀討喜，內在營養價值高。

有別於一般高溫萃取易破壞營養，工研院採用的「多重壓差超音波萃取」技術，萃取出高濃度的天然養分，因為技術早已純熟，從2016年五月開始構想，短短三個月即推出五行米。由於送禮自用兩相宜，市場反應熱烈，團隊預估單一產品一年約可增加上千萬元營收。

「年輕小農行銷能力很強，缺的是創新產品。」李士畦說，除了五行米之外，工研院還幫忙想出「舒服米」與「高纖米」兩種混搭式產品，以「冷凍乾燥」技術，將在地天然素材如金針菇、南瓜、地瓜、香菇、紅豆、高麗菜等，和白米、糙米搭配在一起，不僅豐富了米飯口感與營養，也發揮產業群聚的效應。

(工商)