大陸天文專家：初四雙星伴月展笑臉
大年初四晚間7時，天空將出現微笑的「娥眉月」，與火星和金星組成一張有趣的「笑臉」。大陸天文專家說，只要天氣晴好，僅憑肉眼即可欣賞到這幕難得一見的趣味景象。
星島日報報導，天津市天文學會理事趙之珩表示，大年初四晚上7時，銀色的彎月會出現在西南方深藍色的天幕之上。此時，在月亮的斜上方有兩顆明星相伴，亮如寶石的是金星，微微發紅的是火星，三者組成一張「笑臉」。
「雙星伴月」天象雖然常見，但能趕上月亮為娥眉月，又呈「咧嘴」狀的時候並不多。
不過趙之珩說，「大年初四之夜的這張笑臉並不標準，是一張歪斜的臉，因為火星比金星暗很多，所以是一隻眼睛大，一隻眼睛小。」
金星是夜空中最明亮的星星，中國古代稱之為「太白」。火星是地球軌道外的第一顆行星，顏色呈紅色，由於亮度變化大，在中國古代被稱為「熒惑」，有「熒熒火光，離離亂惑」之意。 1060130
(中央社)
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