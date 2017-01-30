魁北克市清真寺爆槍擊5死 2嫌被捕
加拿大魁北克市（Quebec City）1間清真寺負責人今天告訴記者，清真寺在晚禱期間發生槍擊案，造成5人喪生。警方發言人表示已逮捕2人。
路透社報導，目擊者稍早告訴記者，多達3名槍手開槍掃射魁北克市伊斯蘭文化中心（Quebec City Islamic Cultural Center），中心內約有40人。警方在清真寺周圍拉起封鎖線。
清真寺負責人楊吉（Mohamed Yangui）表示：「這裡為什麼會發生此事？這是野蠻行為。」
去年6月，文化中心門階曾被人放了一個豬頭。
槍擊發生時人不在清真寺內的楊吉說，晚禱民眾狂打電話給他。他不知道多少人受傷，並表示傷者送到魁北克市數家醫院。
CTV蒙特婁新聞（CTV Montreal News）網站報導，至少10多人受傷，且2名嫌犯被捕，警方認為可能還有其他人涉案。（譯者：中央社盧映孜）1060130
(中央社)
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