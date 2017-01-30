政院：支持台鐵及交通部立場

行政院今天表示，有關營運相關決定，行政院支持台鐵及交通部的立場；行政院對台鐵工會在春節期間發揮台鐵人服務至上的精神深感欣慰，但對部分員工未依規定辦理休假感到遺憾。

台鐵產業工會不滿長期過勞及勞工權益遭漠視，自除夕起發起國定假日依法休假不加班行動，年初一與初二各有200多人未到勤。台鐵局總動員，維持春節正常疏運。

行政院發言人徐國勇今天表示，1月27日（除夕）至1月29日（年初二）3天，台鐵列車總共開行2789班次，共疏運旅客190萬5000人次。有關營運相關決定，行政院支持台鐵及交通部的立場；另，台鐵企業工會基於維護公共利益及旅客權益，於春節期間堅守崗位，行政院特別感謝相關同仁辛勞。

徐國勇指出，台鐵員工當然應有合理休息及休假時間，但公共運輸事業員工在年假運輸需求高峰期間，也有滿足大眾需求的社會責任，因此行政院支持台鐵及交通部立場。

另外，對於媒體報導，台鐵賴姓見習車長祖父病危卻未能請假一事，台鐵指出，當時因春節疏運期間停止休假及無法確認賴員祖父實際病況，因此車班幹部未准假。台鐵強調，春節期間同仁因特殊情況請假，主管經確認後會核准。

台鐵表示，春節期間共184個車站派有人員服務，除少數車站短暫時間無售票之外，並不影響旅客乘車，旅客仍可於自動售票機購票或持電子票卡乘車或上車補票。連續3天每日每一班車皆按表定時刻正常開行，未受影響。

徐國勇強調，對台鐵企業工會在全國民眾歡度春節之時，善盡職責發揮台鐵人服務至上的精神深感欣慰，對部分員工未依規定辦理休假感到遺憾。希望年初五收假時，台鐵全體員工能展現台鐵人精神，讓每個國人都能幸福到站。1060130

(中央社)