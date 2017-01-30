泰人海外旅遊目的地搜尋排行 台灣居次

中華民國自去年8月給予泰國民眾30天觀光免簽證措施後，赴台觀光的泰國民眾大幅成長，根據Skyscanner網站的最新資料顯示，泰國民眾海外旅遊搜尋排行，台灣僅次於日本。

根據交通部觀光局統計，去年全年赴台觀光的泰國民眾達19萬5640人次，泰國旅遊業者預估今年全年可以達到36萬人次。

根據Skyscanner的搜尋熱度統計，日本是泰國民眾最喜愛的海外旅遊國家，台灣則已超越香港成為最熱門的新亮點。泰國民眾普遍認為台灣的旅遊資源比香港多，只要航班配合及免簽證措施持續，會想到台灣觀光旅遊。

曾經到過台灣觀光的泰國民眾認為，台灣非常適合購物，尤其進口商品比泰國便宜，球鞋和背包都值得血拼，至於美食部分，最喜愛的是麻辣火鍋和甜點，但是旅遊景點多一些英文標示會更好。1060130

(中央社)