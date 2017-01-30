川普為旅遊禁令辯護 槓上紐約時報

美國總統川普今天在推特發文，為他下令暫時禁止難民和一些穆斯林旅客入境美國的舉措辯護，甚至槓上「紐約時報」，建議應該被收購讓人好好整治它。

法新社報導，川普發推文寫道：「我們的國家現在需要強大的邊境管制和最為審慎的檢查。看看歐洲各地發生了什麼事，全世界簡直一團糟。」

川普在另一則推文中將矛頭對準他最愛的受氣包「紐約時報」（New York Times）。「紐約時報」在川普上任前1週，增加政治新聞報導篇幅，甚至語氣更為強硬。

川普在推特寫道：「某個天賦異稟和有堅定信念的人應該買下假新聞和日漸衰敗的紐約時報，然後妥善經營下去，或是讓它有尊嚴的收起來。」

路透社報導，川普禁止難民和來自7個穆斯林國家的公民入境美國。今天他為這項舉措辯護，指出這並非如媒體錯誤報導的是一項對穆斯林的禁令，並表示美國未來90天內會對所有國家恢復核發簽證。

川普今天在聲明中為自己的行為辯護，他表示：「必須澄清，這並不是如媒體錯誤報導的穆斯林禁令，這無關宗教，而是攸關恐怖主義和維護我國安全。全世界超過40個人口大多數為穆斯林的國家不受此命令影響。」

他還說：「未來90天內，一旦我們確定已經檢視及實施最安全的政策，我們會再度核發簽證給所有的國家。」

根據法新社，川普27日簽署行政命令，無限期停止接納敘利亞難民，暫停收容所有其他國家難民至少120天，也暫停向伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等7個穆斯林國家的國民核發簽證，為期90天。

儘管川普以2001年9月11日恐怖攻擊為他的行為作辯解，但他並沒有針對911劫機客的祖國，像是埃及、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

川普表示，前總統歐巴馬2011年就曾暫停收容伊拉克難民的計畫6個月。他強調他禁令中針對的這7個國家，也在歐巴馬所列的名單中。

但歐巴馬政府的限制令性質不同，他是禁止近5年曾去過那些國家的人免簽證入境。1060130

(中央社)