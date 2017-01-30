春遊祈福　高雄蓮池潭熱門景點

位於高雄市左營區的蓮池潭，面積約達42公頃，高雄市政府近年來整建，打造觀光水岸風光，環潭更有20多座廟宇，是春遊祈福的熱門景點。中央社記者陳朝福高雄攝 106年1月30日

位於高雄市左營區的蓮池潭，舊稱蓮潭埤，面積約達42公頃，高雄市政府近年來整建，打造觀光水岸風光，環潭更有20多座廟宇，是春遊祈福的熱門景點。

潭面廣闊的蓮池潭粼粼波光，遍植蓮花，位於半屏山之南及龜山之北，平常也是環潭健走和登山的好去處。

高雄市政府近年來積極打造蓮池潭為豐富樣貌的觀光水岸風光，除了設有自行車環潭鐵馬道，也有環潭觀光船為遊客遊潭解說，並經常舉辦自力造舟活動，藉由親手打造船體過程，了解傳統木船工藝，再由教練划船訓練後實際下水體驗，也有滑水水上活動和龍舟比賽。

蓮池潭最具特色就是環潭廟宇林立，除了有龍和虎造型的龍虎塔，是遊客必遊的景點，其他有啟明堂、孔廟、元帝廟、天府宮等，尤其潭中供奉的北極玄天上帝廟宇高約72公尺，手持的七星寶劍長約38公尺，號稱是東南亞最高的水上神像，也是蓮池潭的地標。1060130

(中央社)