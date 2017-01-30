古道咖啡石板屋 春日鄉推部落觀光

屏東縣春日鄉浸水營古道是全台灣使用率最高的古道，春日鄉公所整合浸水營古道、老七佳石板屋、日據伏流水圳及近年興起的咖啡、有機蔬菜農特產，推出部落觀光。

春日鄉是排灣族鄉鎮，鄉內浸水營古道、老七佳石板屋、大漢山、力里溪水圳、士文忘憂谷都是愛山民眾熱愛的私房秘境，這些秘境分布在春日鄉的各部落。

春日鄉因毗鄰黑珍珠蓮霧產地枋寮鄉及愛文芒果產地枋山鄉，是屏東縣唯一種植蓮霧和愛文芒果的山地鄉，愛文芒果是面積最大的農特產；近10年來，咖啡興起，再加上大漢山的有機蔬菜農場，春日鄉的農特產相當多元。

春日鄉公所將鄉內資源整合，強力推銷「部落觀光」，鄉長柯自強除了介紹鄉內有機蔬菜、咖啡等農特產外，他表示，浸水螢古道是全國使用率最高的古道，擁有紫斑蝶至少有100萬隻；力里溪伏流水圳日治時代至今，是二峰圳外僅存的日治期伏流水圳。

縣長潘孟安說，將為老七佳石板屋申請世界文化資產，春日鄉與來義鄉也是縣內靈媒僅存的鄉，縣府未來打算開辦靈媒學校。

春日鄉各部落觀光特色，力里村有機蔬菜、登山步道及傳統技藝；歸崇村狩獵文化、咖啡農莊露營、小米田風光、浸水營古道；七佳村傳統祭儀、石板屋；春日村芒果、特色料理餐廳；士文村芋田風光、忘憂谷；古華村木雕工藝、蓮霧。1060130

(中央社)