古道咖啡石板屋 春日鄉推部落觀光
屏東縣春日鄉浸水營古道是全台灣使用率最高的古道，春日鄉公所整合浸水營古道、老七佳石板屋、日據伏流水圳及近年興起的咖啡、有機蔬菜農特產，推出部落觀光。
春日鄉是排灣族鄉鎮，鄉內浸水營古道、老七佳石板屋、大漢山、力里溪水圳、士文忘憂谷都是愛山民眾熱愛的私房秘境，這些秘境分布在春日鄉的各部落。
春日鄉因毗鄰黑珍珠蓮霧產地枋寮鄉及愛文芒果產地枋山鄉，是屏東縣唯一種植蓮霧和愛文芒果的山地鄉，愛文芒果是面積最大的農特產；近10年來，咖啡興起，再加上大漢山的有機蔬菜農場，春日鄉的農特產相當多元。
春日鄉公所將鄉內資源整合，強力推銷「部落觀光」，鄉長柯自強除了介紹鄉內有機蔬菜、咖啡等農特產外，他表示，浸水螢古道是全國使用率最高的古道，擁有紫斑蝶至少有100萬隻；力里溪伏流水圳日治時代至今，是二峰圳外僅存的日治期伏流水圳。
縣長潘孟安說，將為老七佳石板屋申請世界文化資產，春日鄉與來義鄉也是縣內靈媒僅存的鄉，縣府未來打算開辦靈媒學校。
春日鄉各部落觀光特色，力里村有機蔬菜、登山步道及傳統技藝；歸崇村狩獵文化、咖啡農莊露營、小米田風光、浸水營古道；七佳村傳統祭儀、石板屋；春日村芒果、特色料理餐廳；士文村芋田風光、忘憂谷；古華村木雕工藝、蓮霧。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。