川普批准突襲蓋達 就職後首位美軍陣亡
美國總統川普首度批准軍事行動，美軍精英部隊今天在葉門對蓋達組織發動拂曉突襲，至少擊斃14名疑似聖戰士，有1名美軍喪生。
美聯社報導，這是川普（Donald Trump）宣誓就職後已知的首位殉職美軍，凸顯他批准這項軍事行動的重要性。
法新社報導，這是誓言加大力道打擊伊斯蘭極端主義的川普政府，在葉門首次展開重大軍事行動。
美軍指出，在葉門南部拜達省（Baida）雅克拉（Yakla）地區展開的這項突襲行動擊斃14名阿拉伯半島蓋達組織（AQAP）成員。華府認為這個分支是蓋達全球網絡中最危險的。
1名葉門省級官員則表示，這起突襲行動造成41名據信好戰分子和包括8名婦女、8名兒童在內的16位平民喪生。
華府未詳述該美國士兵如何殉職，只說有3名美軍在行動中受傷，另1人因參與攻擊任務的1架軍機「重落地」而受傷。
路透社報導，美國國防部指出，美軍派1架軍機撤離受傷的突擊隊員時遭攻擊而被迫「就地故意摧毀」，又造成兩名美軍受傷。
川普聲明：「1名英勇軍人在對抗邪惡激進伊斯蘭恐怖主義的戰役中殉職，美國人民今天上午對這項消息咸感哀傷。」
蓋達指出，葉門的卡達分支資深領袖達哈布（Abdulraoof al-Dhahab）與其他戰士，在雅克拉地區爆發的槍戰中喪生。美國出生的葉門教長奧拉基（Anwar al Awlaki）2011年死於美國無人機攻擊，奧拉基的父親說，自己8歲孫女安瓦爾（Anwar al-Awlaki）也命喪今天這起突襲。
這是美軍自2014年12月迄今，在葉門進行的首次特別行動。（譯者：中央社何宏儒）1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。