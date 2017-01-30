川普批准突襲蓋達 就職後首位美軍陣亡

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美國總統川普首度批准軍事行動，美軍精英部隊今天在葉門對蓋達組織發動拂曉突襲，至少擊斃14名疑似聖戰士，有1名美軍喪生。

美聯社報導，這是川普（Donald Trump）宣誓就職後已知的首位殉職美軍，凸顯他批准這項軍事行動的重要性。

法新社報導，這是誓言加大力道打擊伊斯蘭極端主義的川普政府，在葉門首次展開重大軍事行動。

美軍指出，在葉門南部拜達省（Baida）雅克拉（Yakla）地區展開的這項突襲行動擊斃14名阿拉伯半島蓋達組織（AQAP）成員。華府認為這個分支是蓋達全球網絡中最危險的。

1名葉門省級官員則表示，這起突襲行動造成41名據信好戰分子和包括8名婦女、8名兒童在內的16位平民喪生。

華府未詳述該美國士兵如何殉職，只說有3名美軍在行動中受傷，另1人因參與攻擊任務的1架軍機「重落地」而受傷。

路透社報導，美國國防部指出，美軍派1架軍機撤離受傷的突擊隊員時遭攻擊而被迫「就地故意摧毀」，又造成兩名美軍受傷。

川普聲明：「1名英勇軍人在對抗邪惡激進伊斯蘭恐怖主義的戰役中殉職，美國人民今天上午對這項消息咸感哀傷。」

蓋達指出，葉門的卡達分支資深領袖達哈布（Abdulraoof al-Dhahab）與其他戰士，在雅克拉地區爆發的槍戰中喪生。美國出生的葉門教長奧拉基（Anwar al Awlaki）2011年死於美國無人機攻擊，奧拉基的父親說，自己8歲孫女安瓦爾（Anwar al-Awlaki）也命喪今天這起突襲。

這是美軍自2014年12月迄今，在葉門進行的首次特別行動。（譯者：中央社何宏儒）1060130

(中央社)