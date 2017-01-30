跟著老廟遊彰化 回味昔日時光

有人為品嘗小吃來到彰化市，也有人為一睹八卦山大佛而來，彰化市昔為彰化縣城，市區內的舊寺廟也值得一遊，拜觀音、痘公痘婆、孔子和媽祖，重溫彰化史。

彰化縣在清雍正年間正式設縣，後來築起了縣城，日治時期進行2次的市區改正，也就是現今的都市更新，拆除城牆，4個城門旁原本建有福德祠如今遷移，想要找回昔時歷史印記，只有跟著年代悠久長遠的廟宇。

走出彰化火車站，可以先參訪位於彰化市中華路的開化寺，原名為「觀音亭」的開化寺是彰化市成為市之後的第一間寺廟，主殿供奉觀世音菩薩，開化寺特別之處在於後殿供奉相傳可醫治水痘的神明「痘公痘婆」，不過隨著時代演變，除了醫治水痘外，也有青少年朋友帶著化妝品來拜痘公痘婆，希望青春痘不要找上門。

拜完痘公痘婆，也不可錯過屬於國定古蹟的彰化孔廟，彰化孔廟與相鄰的大城幼稚園在彰化市區自成小天地，進入孔廟，偌大的廣場，踏在具有歷史痕跡的石地板，彷彿將人車喧囂暫時隔離在外，心中僅存對至聖先師孔子的尊敬，孔廟也確曾在日治時期成為國小學校的上課地點，現今仍有讀經班在此上課，朗讀詩詞經文的聲音仍在孔廟飄揚。

至於供奉媽祖的彰化市南瑤宮，香火鼎盛，建廟由來眾說紛紜，1名窯工楊謙來到此處應徵工事，隨身攜帶媽祖香火袋庇佑，楊謙將香火袋掛在工寮，到了晚上有人看見五彩光芒，神明顯靈，於是地方仕紳集資雕塑媽祖神像，供奉在附近的福德廟，後來有人捐地興建廟宇，於是成為現今的南瑤宮。

而南瑤宮香火不斷，有人認為和地理風水極佳有關，屬於「日月鐘」地理，也就是像日月一樣永遠不會消失，因此南瑤宮內沒有鐘，也算是為南瑤宮的傳奇再添一筆。1060130

(中央社)