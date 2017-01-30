初三國道五號出現車潮，往宜蘭方向部分路段出現壅塞現象。(王英豪攝)

初三開始天氣轉涼，局部地區已開始下雨。图为國道五號。(王英豪攝)

初三開始天氣轉涼，早晚溫差大，局部地區已開始下雨，民眾年假出外遊玩，要記得多攜帶雨具以備不時之需，國道五號也出現車潮，往宜蘭方向部分路段出現壅塞現象。

(中時)