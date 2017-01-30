總統台中上香祈福　民眾排隊領紅包

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30日是大年初三，總統蔡英文(前左2)早上前往台中豐原慈濟宮上香祈福，同時發送福袋紅包，許多民眾一早就前往排隊，現場洋溢濃濃新春喜氣。中央社記者廖壬楷攝 106年1月30日

今天是大年初三，總統蔡英文早上前往台中豐原慈濟宮上香祈福，同時發送福袋紅包，許多民眾一早就前往排隊，現場洋溢濃濃新春喜氣。

蔡總統上午在台中市長林佳龍、立法委員張廖萬堅、林靜儀等人陪同下，前往豐原慈濟宮參香祈福，祈求國泰民安、風調雨順，並發送福袋紅包給民眾。

不少民眾得知總統將到台中發紅包福袋，排隊人龍繞了好幾圈，甚至還有民眾清晨就到現場等候，而拿到總統福袋的民眾都相當開心。

此外，還有不少人遠遠地拿著手機，拍下總統發紅包的熱鬧場景，現場洋溢著歡樂的新春喜氣。

隨後，蔡總統再轉赴彰化縣溪湖鎮福安宮參香祈福。1060130

(中央社)