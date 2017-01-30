傷口小復原快 椎間盤手術新選擇
許多人對脊椎手術的印象是害怕術後要長時間臥床，還可能傷及神經，因此不敢接受手術。醫師指出，微創手術已相當進步，現在還有經皮脊椎內視鏡椎間盤手術，術後隔天就可出院。
佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維表示，臨床上會遇到部分病人，因椎間盤突出壓迫神經，造成嚴重坐骨神經疼痛；卻因不敢接受手術而服用大量止痛藥，忍痛復健，尋求傳統療法，造成失眠，嚴重影響情緒，更可能因為藥物造成不必要的副作用。
林思維指出，傳統的椎間盤突出症手術方式，傷口至少5公分；術中肌肉、韌帶及骨頭破壞大，故手術後疼痛感較明顯，需要較長的時間才能正常活動。
他說，顯微椎間盤切除手術的發展，讓手術傷口縮小到3公分以內，使用手術顯微鏡的放大功能，減少了神經損傷的風險。而經皮脊椎內視鏡椎間盤手術是經X光導引，將內視鏡輸送至椎間盤，透過高解析力的影像系統，將病灶放大，並以器械將突出的椎間盤夾除，達到神經減壓的目的。
林思維指出，這種手術傷口約0.8公分，堪稱微創脊椎手術中的微創。手術中使用專用雙極電燒進行止血，讓手術出血量極少。由於術後疼痛感低，病人術後返回病房，可下床活動，手術隔天便可出院，成為病患可考慮的手術方式之一。1060130
(中央社)
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