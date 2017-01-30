民進黨客家部主任鄭朝方　調香東方文化

民主進步黨客家事務部主任鄭朝方是廣播金鐘獎得主，他另一個有趣的身分是「調香師」。擁有絕對嗅覺的鄭朝方，用調香展現對東方與客家文化的態度，因此獲得國際調香大師青睞。

去年520後民進黨一級主管幾乎全面更換，客家部主任位置懸缺了半年多，為的就是等待鄭朝方的經紀約結束。他曾在人間衛視擔任節目主持人和新聞主播，更曾入圍金曲獎和獲得廣播金鐘獎，民進黨等了他半年，他也為了擔任客家部主任，放棄中國大陸的主持機會。

客家事務部主任和調香師這兩種身分，聽起來衝突，但在鄭朝方身上，卻又不覺得突兀，客家部主任與調香，核心概念就是「在地」與「客家」。

鄭朝方擁有絕對嗅覺，可以聞到氣味的化學組件，會議室大門鑰匙孔的金屬味、地毯的味道、椅子的皮件味充滿了鄭朝方的鼻息間，這樣的天賦對他來說是幸也是不幸，他不抽菸、不喝酒，在充滿人的地方要忍受空氣混雜的味道，但這樣的天份也為他開拓了另外一番視野。

鄭朝方多年前在英國，曾以一個具有客家味概念的香水「髻鬃花」拿下首獎。髻鬃花是什麼味道？鄭朝方想念起帶大他的阿婆經過月光下花白頭髮綁成的髻，如白雪般的顏色，「那是開在阿婆頭上的花，藏著親情和汗水，代表台灣婦女的生命之花。」

髻鬃花的香味基底和客家緊密連結，前味是阿婆在田園間指揮著她種植的果實，包括檸檬、葡萄柚和甜橙，中味是客家代表味九層塔和檸檬香茅，後味是清香的茉莉、乳香和永不凋謝蠟菊，代表已去世的阿婆仍永在鄭朝方的心中。

這支香水讓鄭朝方獲得與歐洲調香大師見面的機會，仿如電影情節一般，相約見面當天，大師讓鄭朝方等了6個小時，一見面就要鄭朝方調出具有東方的味道。什麼是東方的味道？楊貴妃的意象浮出了鄭朝方的腦海。

他調了一支名為「暗夜牡丹白」的香水，前中後味緊扣著的楊貴妃一生的流轉；楊貴妃初入宮廷時仍然是心地善良、閉月羞花的美人，因此以含羞草當前味，接著楊貴妃受到皇上的寵愛，在華清池沐浴和享用不盡的荔枝，因此牛奶和荔枝當中味，最後楊貴妃在梨樹自縊結束一生，暗夜牡丹白的後味就是梨花。

這樣有別於西方文化的味道，讓鄭朝方獲得了一份16年的工作合約，待遇好，甚至有機會拿到法國公民，但因為家庭因素，最後他還是選擇回到台灣，不過始終沒有放掉自己的天賦，在2016年總統選戰時曾與小英商號合作，調出以梔子花氣味為主的海歸思鄉之作「蔡英文特調香氛蠟燭」。

在秘書長洪耀福推薦下，鄭朝方進入政治圈，不管做什麼，靈魂深處的客家血液不停告訴他，藝術創作要抓地力，關鍵就是「客家、客家、客家」。因此他用客家音樂拿到金鐘獎，用客家香水獲得首獎，幫蔡總統競選時寫的「台灣花」雖然用台灣話，但背後核心概念都是客家。

「香味是美的靈魂」，調香之於鄭朝方是一種生活態度，客家則是他一生的核心理念，在民進黨客家部主任這位置上，他將運用自己的天賦與熱情，繼續為客家文化發聲。1060130

(中央社)