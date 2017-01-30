高乘載管制　國道10號路段略壅塞

我要評比

春節國道北上高乘載管制今、明天展開，小型車需乘滿3人以上才能上高速公路，今年特別開放車上有身障證明或孕婦證明者不受此限；國道中山高上午行車平順，10號出現壅塞。

國道高速公路警察第五隊表示，國道10號路段上午出現稍壅塞情形，以燕巢交流道附近路段較嚴重，已加強交通疏導。

國道中山高南部路段行車狀況平順，平均時速約有6、70。

今天上路的高乘載管制點，包括中山高高雄端（漁港路、中山路匝道）、南華、高雄（中正路、建國路、九如路匝道）、大中、楠梓（旗楠路、興楠路匝道）、岡山、路竹交流道、國3田寮交流道、台88線鳳頂交流道（台88主線、鳳頂路匝道）等14處。

高承載管制實施時間為上午9時至下午2時，請駕駛屆時先行搖下車窗或備妥相關證件資料，方便執勤員警分辨乘車人數，以減少排隊等候時間。1060130

(中央社)