杜特蒂揭露惡警手法 將調恐怖地區執勤
菲律賓總統杜特蒂今天凌晨在記者會上揭露了警界敗類「去而復返」的手法，並想出對策：全部派到恐怖分子活躍的地區。
杜特蒂在這場記者會上估計，全國警察當中可能有4成的害群之馬，「已經腐敗到核心！」
具有律師資格的杜特蒂，早年曾於納卯市擔任檢察官。他表示，由於工作的關係，他接觸過不少案件，對不肖警察「停職又復職」的手法瞭如指掌。
杜特蒂說，不肖警察一旦被人控告而停職，就會採拖延戰術避不露面，直到原告不耐而棄告，或是不再出席聽證會，導致法官宣布撤案。
他指出，之後不肖警察就可以「清白之身」到警政署申請復職，花費20萬披索（約新台幣14萬元）就可打通關節。
復職後，不肖警察又利用職權重新幹起不法勾當，如栽贓、勒索或綁架等。
杜特蒂說，「整頓警界很簡單，我們只要調出資料，了解多少警察有過涉案紀錄，如果這些人復職了，那就代表他們走完法律程序。」
雖然這些惡警可走法律漏洞，但杜特蒂也有對付之道，「我會調集他們，給他們新的制服，調到巴西蘭島（Basilan）和蘭佬省（Lanao），那邊亟需增加警力。」
巴西蘭島和蘭佬省位於菲國南部，是恐怖組織活躍的區域。
至於被革職且未再復職的警察，杜特蒂說，他們繼續為非作歹的可能性很大，政府將成立一支反情蒐小組，監控這些前惡警的行蹤。
杜特蒂警告警界害群之馬說，「不要以為只有你們會搞鬼，我也有我的手段。」1060130
(中央社)
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