《時來運轉》林書豪談時事 上場比賽還得等等
籃網隊前場作客灰狼隊主場，以20分慘敗，苦吞5連敗，2017年開春15場比賽只拿1勝，相較於七六人近期的出色表現，籃網戰績已穩坐全聯盟「爐主」，但官方臉書粉絲團透露了好消息，儘管林書豪確定還要近1個月才能傷癒復出，但他在客場練投畫面出爐，稍稍安慰了關心豪小子的球迷。
林書豪因左大腿拉傷再度缺陣，但影響力極大的他，仍是NBA非常重要的球星，他先帶領柯瑞等聯盟頂尖球星演出拜年廣告，隨後又在個人臉書粉絲頁指導隊友以中文拜年，最近更針對美國總統川普的穆斯林禁令（MuslimBan）表達看法。
「身為美國人，對每個受到穆斯林禁令的人感到遺憾，這真的失去控制了。」林書豪在推特上表達看法，事實上，他一向以亞裔美籍身分為榮，並多次透過社交網站表達對種族相關議題的意見，如今面對川普的新政策發言，再度展現他對於公共議題的熱情，以及對少數族裔的關心。
無奈林書豪仍需休養近1個月時間，無法透過比賽讓球迷感受熱情，籃網缺少核心人物，戰績持續探底，2017年迄今竟只拿下1勝，此役作客熱火主場，再有喬哈里斯、荷利斯傑佛生缺陣，讓戰況雪上加霜。
熱火隊本季送走看板球星韋德，戰績一落千丈，如今在東區排名倒數第3，但進入2017年後，走出前8戰7敗的陰霾，最近拉出一波7連勝佳績，包括擊敗全聯盟戰績第1的勇士、火箭等西區強權，也曾在本月25日在籃網主場取勝，台灣時間明早8點半的比賽，將是兩隊一周內二度相逢。
(中時電子報)
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