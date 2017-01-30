廣東網民侮辱殉職民警被逮捕

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中國大陸廣州市1名網民因為在網上公開侮辱1名遭殺害的黑龍江警員而被逮捕。

廣州日報今天報導，27日晚，黑龍江哈爾濱民警曲玉權在處理一起毆鬥事件時遇襲殉職，網民「lukehcen0」當晚在網上發布侮辱曲玉權的言論。

報導表示，廣州警方根據舉報，於28日晚在荔灣區一個社區內查獲姓陳的網民。經初步訊問，陳某對其行為供認不諱。

目前，有關調查取證工作仍在進行中。

38歲的哈爾濱民警曲玉權於除夕夜處理一起毆鬥事件時遭人襲擊致死。1060130

(中央社)