酪農區景點德元埤 特色牛奶鍋搶客
台南市柳營區以酪農產業著名，區內的景點德元埤荷蘭村餐廳以在地生產的鮮乳，搭配小農蔬菜等食材推出特色牛奶鍋，多種不同口味，盼讓遊客深入體會鮮乳的存在感。
台南市政府觀光旅遊局指出，酪農業是柳營區重要產業，現有酪農戶約47戶，乳牛頭數1萬多頭，產乳量占全台1/6，是國內相當重要的鮮乳產地。德元埤荷蘭村是柳營的重要景點，漂亮的風景總是吸引不少遊客到訪；景點內的主餐廳以露營為主題，搭配酪農及在地食材，也很受歡迎。
業者陳吉祥表示，當初在規劃餐廳經營方向時，就決心要將柳營特色推廣給民眾，在地所生產的鮮乳是一大重點。在與餐飲顧問多次討論後，推出結合在地鮮乳與小農蔬菜的特色牛奶鍋；有別於市面上以奶粉泡製、或是根本無乳製品成分的牛奶鍋，純正鮮奶的乳香味，才是牛奶鍋好吃的關鍵所在。
陳吉祥表示，為讓民眾感受鮮乳的存在感，特別將湯頭裝在玻璃瓶中，由民眾自行將鮮乳高湯倒入裝滿食材的小火鍋，看著食材沒入牛奶湯頭，充份浸泡入味，每一口吃來都有滿滿乳香。
他說，其中較耐人尋味的粉紅牛奶鍋，是將韓式辣醬及辣椒粉加入牛奶中，粉紅色澤與微辣口味令人胃口大開，試賣期間就獲得不少好評。另外，也推出了起司、咖哩、味噌等口味的牛奶鍋，盼讓遊客充分體會鮮乳的存在感。1060130
(中央社)
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