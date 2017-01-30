馮俊凱獲複數年約肯定　新季力拚環法賽

台灣自由車好手馮俊進入世界一級車隊兩年，今年獲新車隊以複數年合約網羅，在適應比賽強度後，且未來沒有後顧之憂的情況下，馮俊凱表示將全力爭取，盼踏上環法賽這塊聖地。

馮俊凱2014年與藍波-美利達（Team LampreMerida）車隊簽下合約，2015年正式成為台灣首名加盟世界一級車隊的車手，他在當年的表現獲得肯定，讓車隊與他續約一年。

馮俊凱2016年的表現持續獲得肯定，賽季後被巴林-美利達車隊（Bahrain Merida Pro Cycling Team）以「2＋1年」的複數年合約網羅，持續在世界車壇奮戰。

回顧2016年的表現，馮俊凱坦言，「一直沒達到最佳狀態」。

馮俊凱說，2016年他因為得了流感，又有水土不服的問題，在發燒、退燒的狀況中徘徊，並持續了好幾週，期間嚴重影響他的訓練，連帶成績、表現也受到影響，一直到中國大陸比賽後，情況才逐漸好轉。

2017年馮俊凱的賽事安排較往年提前，1月就會在環澳洲的賽事亮相，對此他說，距離上個賽季結束的時間還不長，他也還需要休息，雖然已經參加新車隊的訓練營了，但憑良心說，休息的時間還有點不夠。

但馮俊凱也說，以過往經驗，若車手新季在1月開始，車隊大概4、5月時，會給予3週到1個月的時間，讓車手休息、調整，所以應該沒有太大問題。

至於2017年的目標，馮俊凱說，「我的夢想一直是環法賽」，並表示將全力爭取參與環法賽的殊榮。

馮俊凱說，他現在簽下複數年合約，比較不用擔心「下一年要怎麼辦」，所以除了配合車隊賦予的突圍、破風等任務，也有機會多嘗試突破，並能夠對自己的訓練、比賽、生涯等做出中、長程的規劃。

馮俊凱也提到，經過兩年的洗禮，他對比賽強度、環境都有一定的適應、掌握，雖然不知道自己4、5月後的狀況，或當時其他外在條件如何，但確實是時候好好拚一下了。

馮俊凱透露，新車隊中，隊友都是來自世界各地的頂尖好手，爭取3大賽參賽機會的主要競爭者有義大利人、有西班牙人，他們都想在自己的「主場」出賽，所以3大賽中的環義大利、環西班牙賽事都已經聽到車手積極爭取出賽的聲音，反倒是環法國賽沒有人明顯表態要爭取，這對他來說，也是目前利多的消息。1060130

(中央社)